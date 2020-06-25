«أبوظبي الأول» يطلق التوقيع الرقمي الآمن

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أطلق بنك أبوظبي الأول، بوابة FAB eSign الجديدة، التي تقدم أسلوباً آمناً وقانونياً للتوقيع الرقمي على وثائق ومستندات العملاء. وتتوفر التقنية في مرحلتها الأولى، لقسم العمليات المصرفية الدولية، والتي تتيح للأشخاص المخولين، التوقيع رقمياً على الوثائق من أي مكان، وفي أي وقت، وحتى أثناء سفرهم، وبذلك، لن تكون هنالك حاجة للتوقيع باستخدام الورقة والقلم على الوثائق، وتقديمها شخصياً إلى البنك.

وتمتاز خدمة FAB eSign المبتكرة، بالسرعة والسهولة، ما يغني العملاء ومديري علاقاتهم، عن تمرير الملفات الورقية من شخص إلى آخر، حيث تشمل الخدمة الجديدة مجموعة واسعة من الوثائق، بما في ذلك التسجيل في القنوات المصرفية الإلكترونية، ورسائل عروض التمويل، واتفاقيات حسابات الضمان، وغيرها.

ولاستخدام التقنية، يتم إخطار الموقعين المعتمدين عبر البريد الإلكتروني، عند إرسال المستندات إليهم، وتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكتروني، حيث يمكن للعميل مراجعة الوثائق، وإضافة توقيعه الرقمي.

ويتم ضمان أمن التواقيع الإلكترونية، باستخدام تقنية هيكل المفتاح العمومي، لإنشاء شهادة رقمية مشفرة. وتربط عملية التشفير بين الشهادة الرقمية للموقّع من جهة، والمستند من جهة ثانية، لإنشاء بصمة فريدة أو مفتاح، ما يضمن أصالة الوثائق، وكونها موقعة من الشخص المخوّل، الذي تم التحقق منه، كما يضمن أيضاً عدم التلاعب بالوثائق بعد التوقيع عليها رقمياً، مع الحفاظ على هوية الموقعين، وبالتالي، إمكانية التحقق منها في أي وقت. وأصبحت تقنية FAB eSign، متاحة بفضل حصول بنك أبوظبي الأول، على ترخيص كمزود معتمد للشهادات الرقمية، من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

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