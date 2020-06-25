الأسهم القيادية تدعم أبوظبي.. وجني أرباح في دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم في ختام جلسة أمس، مع تعرضها لعمليات جني أرباح هبطت بسوق دبي بعد صعوده لأعلى مستوياته في أسبوعين، فيما صعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية، وتجاوزت السيولة حاجز 500 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1% إلى 2009.21 نقاط مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والخدمات والسلع والاتصالات، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.24% عند 4329.72 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 524 مليون درهم، منها 327.7 مليوناً في دبي، و196.4 مليوناً في أبوظبي وجرى التداول على 406.3 ملايين سهم، موزعة بواقع 333.7 مليوناً في دبي و72.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7515 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.31% بعد تراجع «إعمار العقارية» 1.4% و«إعمار مولز» 0.69% و«إعمار للتطوير» 1.84% و«الاتحاد العقارية» 4.14% و«ديار» 3.39% فيما ارتفع «داماك» 1.74%.

وهبط قطاع البنوك 1.27% مع نزول «دبي الإسلامي» 1.77% و«الإمارات دبي الوطني» 1.09%. ونزل قطاع الاستثمار 0.63% بضغط تراجع «دبي للاستثمار» 0.84% و«شعاع كابيتال» 3.43%.

فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.48%، واستقر قطاع النقل.وتزعم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 62.4 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة 43.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 35 مليون درهم، وسجل «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع 10.71% فيما كان «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.89%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 33.64 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع الاتصالات 0.36% لصعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع العقار 3.13%.

ونما قطاع الاستثمار 3.44% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 4.73% فيما تراجع «إشراق» 2.54% و«الواحة كابيتال» 4.7%، وانخفض قطاع البنوك 0.52% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 1.57% و«أبوظبي الإسلامي» 1.57%.

وهيمن «الدار» على النشاط بسيولة 61 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 46 مليون درهم، وحقق «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.29%، فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.7%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 28.36 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

* تراجعت أرباح «مجموعة الشارقة» في الربع الأول من العام الجاري إلى 709.5 آلاف درهم مقابل أرباح بقيمة 19.23 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2019.

* تنظر الجمعية العمومية لشركة «واحة الزاوية» خلال اجتماعها يوم 30 يونيو الجاري في مقترح مجلس الإدارة بخصوص تأجيل توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 وترحيل توزيع الأرباح غير الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2018، كما تنظر العمومية في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء المجلس عن السنة المالية 2019.

* سجلت «العربية الإسكندنافية للتأمين» أرباحاً بقيمة 9.6 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح بقيمة 9.01 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 57.4 مليون درهم، منها 30.4 مليوناً في دبي و27 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 57.4 مليون درهم، موزعة بواقع 30.4 مليوناً في دبي و27 مليوناً في أبوظبي.

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