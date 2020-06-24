«الإمارات للدراسات المصرفية» يطلق منصة «إنسايت» الأولى في الشرق الأوسط

المصدر: الشارقة - وام

أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية - منصة «إنسايت»، أول منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في التعليم المصرفي والمالي في الشرق الأوسط.

وتم تطوير المنصة بالكامل داخل المعهد، اعتماداً على منظومة شاملة لبرامج التعلم التفاعلية، ويمكن للمتخصصين والمتدربين في القطاع المصرفي والمالي حالياً، الوصول المجاني إلى نظام المنصة الأساسي، والذي يقدم ما يقارب 100 دورة تدريبية حتى الآن، كما يمكنهم الحصول على شهادات إتمام الدورات التعليمية إلكترونياً.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات، إن المعهد يطمح للتأسيس لمستوى تعليمي جديد، يواكب متطلبات المستقبل، من خلال إطلاق أول منصة إلكترونية للتعليم المصرفي، قادرة على الاستجابة والتعاطي مع تقنيات التكنولوجيا بشكل أسهل، لتطوير كوادرنا الوطنية.

وذلك في ظل توجه العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، لتطبيق التدريب عن بعد.. لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة «إنسايت»، لتكون بديلاً عملياً لطرق التعليم والتدريب التقليدية، التي تعتمد على الحضور الفعلي.

وأضاف أنه في أوائل مارس، بدأ المعهد تقديم دورات عبر الإنترنت، ثم تحول إلى بناء منصة مستقلة تماماً، تعتبر الأفضل من نوعها في فئة المنصات التعليمية، والأولى في الشرق الأوسط، حيث توفر أكثر من 100 دورة تفاعلية للمصرفيين، مؤكداً أنه سيتم التركيز على تقديم أفضل منهج تعليمي للعاملين ضمن القطاع المصرفي والمالي في المنطقة، في جميع الظروف.

وأشار الجسمي إلى أن المنصة تقدم مجموعة واسعة من البرامج، ومنها المهارات الشخصية التي تساعد المتدربين على تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم في بناء العلاقات والإدارة والقيادة، مضيفاً أن المعهد يسعى، مع المتطلبات المتغيرة التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، لضمان تجربة تعليمية شاملة، تمكن طلابه من مواجهة الواقع الجديد، كمحترفين مهرة في المجال الرقمي، ومؤهلين لمواجهة تحديات المستقبل.

وصمم فريق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، النظام الأساسي للمنصة، بصورة تتيح إمكانية التعلم الذاتي، وتختصر على المتدربين الوقت اللازم لإكمال الدورات، وسيحصل المتدربون على شهادات إلكترونية عند الانتهاء من كل دورة.

ويسعى المعهد لتقديم أكثر من 150 دورة تدريبية على منصة «إنسايت»، بحلول نهاية 2021. كما بدأ اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لبدء تجربة التعلم المتقدم، وتكييفها مع كل مستخدم، بصورة تقدم له الاقتراحات والأفكار اللازمة، لمواصلة التدريب والتطور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز