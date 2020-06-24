ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بـ 500 مليون دولار من "الشارقة الإسلامي"

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت ناسداك دبي بإدراج مصرف الشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار. حيث سيتم استخدام عائدات الصكوك لدعم أنشطة المصرف وخطط نموه الإستراتيجية لصالح عملائه في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والأفراد.

وشهدت هذه الصكوك التي تبلغ مدتها خمس سنوات اقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث أبدى 150 مستثمراً اهتمامهم بالصكوك التي بلغ حد الاكتتاب عليها 7.2 أضعاف المبلغ المطلوب.

وبهذا الإدراج تبلغ قيمة إجمالي الصكوك المدرجة لمصرف الشارقة الإسلامي لدى ناسداك دبي ملياري دولار، حيث سبقهُ ثلاث إدراجات في 2016 و 2018 و 2019، كل منها بقيمة 500 مليون دولار .

وفي هذا السياق، صرح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: "يعكس التفاعل الإيجابي الذي حظيت به صكوكنا الأخيرة في السوق مدى الثقة القوية باستراتيجية المصرف والتي تهدف إلى تطوير أنشطتنا في مختلف مجالات الأعمال لصالح مجموعة واسعة من الشركات والأفراد. يدعم إدراجنا في البورصة المالية العالمية في المنطقة مكانة المصرف على الصعيدين المحلي والدولي كما يعكس الدور الرائد الذي تلعبة المؤسسات المالية الإماراتية في المساهمة بتطوير أسواق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".

من جهته قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: إن هذا الإدراج الناجح من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في بورصة ناسداك دبي يعكس عمق سوق الصكوك في دولة الامارات والحيوية التي يتمتع بها القطاع المالي الاسلامي في الدولة. كما يعزز هذا الإدراج مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي".

وبهذا الإدراج لصكوك مصرف الشارقة الإسلامي، تصل القيمة الإجمالية الحالية للصكوك المدرجة في دبي إلى 69.29 مليار دولار أمريكي، مما يبرز المكانة المرموقة لإمارة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج للصكوك في العالم من حيث القيمة.

وأشار عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي باعتباره ثامن إدراج للصكوك حتى الأن في هذا العام، ونتطلع للمزيد من الإدراجات محليا ودوليا خلال عام 2020. وسنواصل دعمنا للجهات المصدرة والمستثمرين من القطاعين الخاص والعام الذين يستخدمون فئة أصول الصكوك كأداة فعالة في الأسواق المالية".

و أضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: يعزز هذا الإدراج من قبل مصرف الشارقة الإسلامي علاقات التعاون الوثيقة التي تتمتع بها البورصة مع كبار المصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين في أسواق المال الإسلامية. ونحن ملتزمون بمواصلة توفير منصة إدراج عالية الكفاءة بمعايير دولية لمصرف الشارقة الإسلامي في سياق سعيه لتطوير خدماته الهامة للمؤسسات والأفراد في الدولة وخارجها".

قام مصرف الشارقة الإسلامي بإدراجه الأخير لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي بتاريخ 23 يونيو 2020.

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