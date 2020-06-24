«دبي الإسلامي» يبيع صكوكاً بـ 300 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أمس، أن بنك دبي الإسلامي باع ما قيمته 300 مليون دولار في إعادة فتح لإصدار صكوك يُستحق في 2026 للاكتتاب.

وحدد البنك هامش عائد عند 240 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لإعادة فتح الصكوك، انخفاضاً من سعر استرشادي أولي عند نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وإعادة فتح إصدار يجري من خلال استخدام نفس الوثائق السابقة. وتلقى البنك طلبات شراء بنحو 600 مليون دولار للعملية. وفي وقت سابق هذا الشهر، باع البنك صكوكاً بقيمة مليار دولار مستحقة في يناير 2026. ومن المقرر تسوية الإصدار يوم 30 يونيو.

ورتّب إعادة فتح الصكوك بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وستاندرد تشارترد.

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