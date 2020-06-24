سوق دبي عند أعلى مستوياته في أسبوعين مع فتح الاقتصاد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم في ختام جلسة، أمس، واستمر سوق دبي في صعوده للجلسة الثانية على التوالي بالغاً أعلى مستوياته في أسبوعين بمكاسب ناهزت 4 مليارات درهم مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل جهود الإمارة لإعادة حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية لسابق عهدها بعد الإعداد والتخطيط والمراجعة الشاملة.

وزاد سوق دبي بنحو 1.42% عند 2120.66 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.63% إلى 4319.53 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار مقابل ارتفاع العقار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 484.8 مليون درهم موزعة بواقع 332.8 مليوناً في دبي و152.06 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 393.25 مليون سهم منها 350.6 مليوناً في دبي و42.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6614 صفقة.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» على أكثر من ربع السيولة الإجمالية (27.7 %)، فيما استحوذا على نحو 40.3% من سيولة سوق دبي بعد إجازة عمومية الشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.19% مع صعود «إعمار مولز» 7.41% و«إعمار العقارية» 1.79% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«أرابتك» 1.29% و«ديار» 0.34%، فيما انخفض «داماك» 1.15% و«الاتحاد العقارية» 1.57%، وصعد قطاع البنوك 0.97% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.11% و«دبي الإسلامي» 0.25%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.38% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.72% و«سوق دبي المالي» 0.61% و«شعاع» 0.18%، فيما ارتفع قطاع النقل 1.3% نتيجة صعود «أرامكس» 1.44% و«العربية للطيران» 0.83% و«الخليج للملاحة» 5.37%.

وتصدر سهم «إعمار مولز» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 68.49 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 65.7 مليوناً، و«الاتحاد العقارية» 45.4 مليوناً. وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 8.19%، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.67%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 37.57 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.94% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.4% و«أبوظبي التجاري» 0.78%، ونزل قطاع الاتصالات 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع الاستثمار 1.81%. وارتفع قطاع الطاقة 0.27%، ونما قطاع العقار 0.56%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 54.1 مليون درهم. وحقق «بنك رأس الخيمة الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 4.35%، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.85%.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 37.42 مليون درهم، منها 30.6 مليوناً في دبي، و6.78 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي 37.42 مليون درهم، موزعة بواقع 30.6 مليوناً في دبي و6.78 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «أرامكس» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16.5% من رأس المال عن العام الماضي، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديدة للشركة لمدة 3 سنوات يضم: فهد عبد القادر القاسم، سونيل بيلوترا، مرتضي حسين، محمد جمعة الشامسي، عمر عبدالله محمد الهامشي، عارف عبدالله عبد الرحمن الهرمي البستكي، دايفيد هاغلاند، فاطمة حسين على أحمد، رامز طنوس شحادة.

* سجلت شركة «الفردوس القابضة» خسائر بنحو 7.6 ملايين درهم في السنة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الجاري.

* وافق مجلس إدارة «دار التكافل» على إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية مع الموافقة على استقالة أ.ر سرينيواسان الرئيس التنفيذي عند الانتهاء من تحويل أسهم نور تكافل إلى دار التكافل.

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