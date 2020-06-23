"إعمار" و"مولز" يستحوذان على ربع السيولة بعد إجازة توزيع أرباح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذ سهما "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" على ربع السيولة الإجمالية للأسواق بنهاية تداولات اليوم بعد إجازة عمومية الشركتين توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.

وأظهر رصد "البيان"، أن إجمالي التداولات على السهمين بلغت 134.22 مليون درهم وتوزعت بواقع 68.49 مليون للسهم "إعمار مولز" و65.7 مليون لسهم "إعمار العقارية" بما يعادل 27.7% من سيولة السوقين البالغة 484.8 مليون درهم، بينما استحوذ السهمين على نحو 40.3% من سيولة سوق دبي فقط والبالغة 332.8 مليون درهم.

وقال وسطاء في السوق لـ "البيان"، أن السهمين شهداً تداولات نشطة في تداولات اليوم على وقع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح مرحلية للمساهمين نصف او ربع سنوية وهو ما عزز عمليات الشراء على السهمين التي جاءت بالتزامن مع المحفزات الإيجابية المتعلقة بفتح اقتصاد إمارة دبي.

وأغلق سهم "إعمار مولز" مرتفعاً 7.41% إلى 1.45 درهم بعد التداول على 48.4 مليون سهم من خلال 815 صفقة، فيما ارتفع "إعمار العقارية" 1.79% ليقفل عند 2.84 درهم بعد تداول 23.16 مليون سهم عبر تنفيذ 717 صفقة.

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