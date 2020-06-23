سوق دبي يحافظ على مساره الصاعد ويكسب 4 مليارات درهم

المصدر: وام

حافظ سوق دبي المالي على مساره الصاعد لليوم الثاني على التوالي بدعم من مجموعة شركات إعمار العاملة في العقار والتطوير والضيافة بالإضافة إلى بعض أسهم البنوك الأمر الذي دفع بالمؤشر العام لتجاوز حاجز فني مجددا ربما يمهد لتخطي حواجز أخرى خلال الأيام القادمة.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو 4 مليارات درهم.

وكان واضحا من خلال رصد حركة التعاملات تحسنا في شهية التداول مقارنة مع اليوم السابق حيث رفعت المؤسسات والأفراد على حد سواء من وتيرة تداولاتهما على أسهم مجموعة شركات إعمار.

وتفصيلا فقد أسفرت حصيلة التعاملات عن ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 2120 نقطة بنمو نسبته 1.42 % مقارنة بجلسة منتصف الأسبوع.

وواصل سهم إعمار العقارية تألقه مرتفعا إلى مستوى 2.84 درهم وسط تداولات مكثفة حيث تجاوز عدد الأسهم المتداولة عليه 65 مليون سهم، وسيطر نفس النشاط على حركة سهم إعمار مولز الصاعد إلى 1.45 درهم فيما ارتفع سهم إعمار للتطوير إلى 2.17 درهم .

وفي قطاع البنوك واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعه الى مستوى 9.10 درهم.

ووصلت قيمة الصفقات المبرمة في السوق 333 مليون درهم في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة 350 مليون سهم نفذت من خلال نحو 4900 صفقة.

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