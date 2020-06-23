"أرامكس" توزع 241 مليون درهم نقدا على المساهمين

المصدر: وام

وافقت الجمعية العمومية لشركة "أرامكس" خلال اجتماعها أمس على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16.5% وبما قيمته 241 مليون درهم من رأس المال تقريبا عن العام 2019.

وتم تحديد آخر يوم للمشاركة في الأرباح بتاريخ 30 يونيو الجاري ، وسيتم الاتفاق مع سوق دبي المالي على تاريخ التوزيع.

وكانت شركة " أرامكس " المدرجة في سوق دبي المالي حققت أرباحا بقيمة 497.4 مليون درهم خلال العام 2019، مقارنة مع أرباح قدرها 492.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.24 مليار درهم بنمو نسبته 3% مقارنة مع 5.08 مليار درهم تقريبا في العام 2018.

يشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى إقرار البيانات المالية عن العام الماضي وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على تقريره عن نشاط الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز