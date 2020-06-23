«موانئ دبي العالمية» تعيّن بنوكاً لإصدار صكوك

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أن موانئ دبي العالمية عينت مجموعة من البنوك بشأن بيع محتمل لصكوك دائمة مقومة بالدولار. وأظهرت الوثيقة، الصادرة عن أحد البنوك، أن موانئ دبي ستستخدم العوائد للأغراض العامة، بما في ذلك إعادة التمويل.

وسيرتب «سيتي بنك» و«دويتشه بنك» و«جيه.بي مورجان» مكالمات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا يتبعها، رهناً بظروف السوق، إصدار صكوك دائمة مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء قبل 5 سنوات ونصف السنة.

كما يعمل على الصفقة «بنك دبي الإسلامي» وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش.إس.بي.سي» و«كريدي أجريكول» ومجموعة «سامبا» المالية و«سكوتيا بنك» و«بنك ستاندرد تشارترد». كما تدرس موانئ دبي العالمية إصدار سندات دائمة مقومة باليورو غير قابلة للاستدعاء قبل ست سنوات، وفقاً للوثيقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز