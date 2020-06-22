"أمان" تحدد 3 إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة

المصدر: دبي – البيان

كشفت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، عن تسجيلها خسائر متراكمة بنحو 99.46 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي بما يعادل 44% من رأس المال.

وأرجعت الشركة، في افصاح لسوق دبي المالي اليوم الاثنين، السبب وراء الخسائر إلى الأثر السلبي للشركات التابعة خلال السنوات الأخيرة، وحجز الاحتياطيات والمخصصات للامتثال للمتطلبات التنظيمية عن السنوات السابقة.

وأوضحت الشركة انها اتخذت بعض التدابير لمعالجة الخسائر المتراكمة حددت منها ثلاثة وهي: وقف الشركات التابعة الخاسرة، واستراتيجية الاكتتاب الحكيم، ومحاولة إعادة هيكلة رأس المال.

وفى افصاح أخر أعلنت، الشركة انخفاض أرباح الفترة إلى 3.19 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 4.42 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأغلق سهم "أمان" في سوق دبي اليوم مرتفعاً 0.93% إلى 0.43 درهم بعد التداول على 2.2 مليون سهم بقيمة 936.3 ألف درهم من خلال 37 صفقة.

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