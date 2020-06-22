تعيين رئيساً مالياً جديداً لمصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، اليوم عن تعيين محمد عبدالباري رئيساً مالياً للمجموعة.

وينضم محمد عبدالباري إلى مصرف أبوظبي الإسلامي من بنك ستاندرد تشارترد، حيث كان يشغل منصب المدير المالي الإقليمي للبنك في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمتلك عبدالباري 24 عاماً من الخبرة التي اكتسبها خلال فترة عمله لدى مجموعة واسعة من المصارف الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها بنك باركليز وسيتي بنك.

وبهذه المناسبة، قال سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي بالانابة للمجموعة: "إننا على ثقة بقدرته على إحداث تغيير إيجابي وفوري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي. وعلى الرغم من التحديات والظروف الراهنة، سيواصل المصرف إحراز مزيد من التقدم في ترجمة استراتيجيته، لاسيّما فيما يخص أهداف التحوّل الرقمي".

وبدوره، قال محمد عبدالباري، المدير المالي الجديد لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يتمتع مصرف أبوظبي بالعديد من الفرص لإكمال مسيرة النمو ويسعدني أن أنضم الى فريق عمل مصرف أبوظبي الإسلامي للمساهمة في ذلك. ففي السنوات الأخيرة شهد المصرف تسارعاً في مسيرة نموّه بعدما نجح في الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى العملاء الأفراد والشركات".

واستطاع مصرف أبوظبي الإسلامي المحافظة على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات محققاً مستويات قوية لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.10%، ما مكّنه من دعم العملاء والمجتمع المحلي على خلفية التحديات الراهنة في بيئة الاقتصاد الكلي.

وخلال هذه الفترة، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي جهوده ومساعيه الداعمة لحكومة الإمارات ومصرف الإمارات المركزي لتخفيف حدة جائحة كوفيد-19، سواءً على الأفراد أو الشركات أو الاقتصاد بشكل عام.

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