مساهمو "أملاك" يُقرون استمرار نشاطها

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق مساهمو شركة املاك للتمويل، على استمرارية الشركة في نشاطها وفقا لمتطلبات المادة 302 من قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد اليوم.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنه تم خلال الاجتماع تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لسنة 2020، كما أقرت مساهمات طوعية التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات عن الأعوام السابقة.

ووافقت الجمعية العمومية كذلك على تعديل النظام الأساسي للشركة من خلال إضافة تعريف الهيئة العليا الشرعية، إلى جانب تعديل المادة رقم 4 لإضافة الالتزام بمعايير وأطر الحوكمة الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

كما وافقت العمومية على تعديل المواد من رقم 33 حتى 40، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 وقرار الهيئة العليا الشرعية رقم 12 فبراير 2018 بشأن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتعديل المادتين رقم 42 و49 من اجل ادخال التعديلات التشريعية التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن آلية الدعوة إلى الجمعية العمومية.

وألغت العمومية المادة رقم 69 بشأن القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي تطبق وتسري.

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