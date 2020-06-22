شراء مؤسسي يعيد "الأخضر" إلى شاشات أسواق المال الإماراتية

المصدر: وام

نجحت أسواق المال الإماراتية في الإغلاق على المربع الأخضر خلال جلسة منتصف الأسبوع وذلك بدعم من عمليات شراء مؤسسي نفذت على شريحة من أسهم البنوك والعقار،وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 5.9 مليار درهم في ختام التعاملات.

وسجل سوق دبي المالي النشاط الأكبر خلال جلسة اليوم بقيادة قطاع مجموعة شركات إعمار التي تعمل في قطاعات العقار والتطوير والضيافة وذلك بعد الانتهاء من عقد جمعياتها العمومية حيث ارتفع الإقبال على أسهمها مما دفعاه إلى تحقيق مكاسب جيدة.

وارتفع المؤشر العام للسوق إلى مستوى 2090 نقطة بزيادة نسبتها 1.55% مقارنة مع اليوم السابق ..فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4347 نقطة بنمو نسبته 0.28%.

وتفصيلا على مستوى حركة الأسهم الرابحة في سوق دبي فقد ارتفع سهم إعمار العقارية إلى 2.79 درهم وتبعه في الاتجاه نفسه إعمار للتطوير إلى 2.14 درهم وإعمار مولز إلى 1.35 درهم .

وفي قطاع البنوك قاد النشاط سهم بنك الإمارات دبي الوطني الصاعد إلى مستوى 9 دراهم ،كما ارتفع سهم طيران العربية إلى 1.20 درهم .

أما في سوق العاصمة فقد ارتفع سهم الدار إلى 1.78 درهم ، وفي قطاع البنوك صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.14 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 3.76 درهم ،كما ارتفع سهم اتصالات إلى 16.86 درهم .

وفيما يخص سيولة التداولات فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 330 مليون درهم .. فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 268 مليون سهم نفذت من خلال 4801 صفقة.

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