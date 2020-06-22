"الإمارات ريت" تطلب كشف هوية منفذي التداولات المشبوهة على أسهمها

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إنها قدمت طلباً إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلب فيه أمراً بإفصاح "ناسداك دبي" عن هوية المتداولين وراء الحساب المسؤول عن العديد من الصفقات المشبوهة على أسهم الشركة.

وأضافت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك دبي في افصاح اليوم الاثنين، أنها وجدت أدلة على نشاط تداول غير منتظم، تم إبلاغه إلى الهيئات التنظيمية ذات الصلة.

وفي مايو الماضي أعلنت الشركة أيضاً عن وجود دلائل على نشاط تداول غير سليم ساهم في انخفاض سعر السهم.

وسجل سهم "الإمارات ريت" هبوطا من 0.57 دولار للسهم في بداية العام الحالي، إلى 0.192 دولار بنهاية تداولات اليوم.

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