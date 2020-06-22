بدء تداول حقوق الاكتتاب على "جلفار" بـ 500 مليون درهم غداً

المصدر: وام

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالیة إضافة حقوق اكتتاب شركة الخلیج للصناعات الدوائية "جلفار" بنسبة 76.31 % تقريبا لمساهمي الشركة المسجلين في تاريخ 18 يونيو الجاري، حيث تم تسجليها في حسابات التداول والحفظ الأمين والمقاصة من خلال النظام الآلي للإدارة وسيتم التداول بحقوق الاكتتاب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 23 يونيو.

ومن المقرر أن ترفع الشركة رأس مالها بموجب حقوق الاكتتاب من 655.2 مليون درهم إلى 1.155 مليار درهم عن طريق طرح 500 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 1 درهم للسهم وبدون علاوة إصدار.

وستستخدم الزيادة في رأس المال في سداد التزامات الشركة الحالية وتعزيز ملائتها المالية، ومن جانب آخر سيتم استخدام العائدات من أجل البحث عن وتطوير منتجات جديدة تدعم تطور أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

يشار إلى أنه يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن 51% من رأس مال الشركة المصدر.

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