عمومية "إعمار العقارية" تجيز توزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية

المصدر: وام

صادقت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية خلال اجتماعها الذي عقد أمس على تعديل المادة (57) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة بند جديد يجيز توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.

وأكدت الشركة - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي - أن جمعيتها العمومية وافقت خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية عن العام الماضي.

كما جرى خلال الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضا المصادقة على منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة لممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

كما جرى تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن عام 2020، بشرط ألا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

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