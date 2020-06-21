"أملاك" تحصل على توقيع جميع الممولين لإعادة هيكلة ديونها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أملاك للتمويل، اليوم الأحد، عن نجاحها في الحصول على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها.

وأضافت "أملاك" في افصاح لسوق دبي المالي، أنها ستمضي الآن في تنفيذ الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية.

كانت الشركة أعلنت نهاية الشهر الماضي ان اتفاق إعادة هيكلة ديونها لم يدخل حيز التنفيذ لامتناع أحد دائنيها عن التوقيع، مشيرة إلى حصولها في السابق على موافقة جميع دائنيها لإعادة هيكلة الديون وكانت تعمل للحصول على توقيعهم على الاتفاق، وأوضحت أنه تم توقيع الاتفاقية من قبل 26 ممول في مقابل امتناع ممول واحد فقط عن التوقيع، وبالتالي لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.

واستأنفت "أملاك" التفاوض مع ممولي الشركة بشأن إعادة الهيكلة للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو في ميزانيتها العمومية.

وفي ديسمبر الماضي قالت الشركة إن خطة معالجة الخسائر تقوم على خطة إعادة الهيكلة، مضيفة أنها أبرمت خطة إعادة الهيكلة مع دائنيها في 2014 وتم تعديلها في 2016، غير أن شروط الاتفاق الصارمة والانتعاش الضئيل في السوق العقاري لم يساعد على حقن الأموال، ما نتج عنه عدم توافق في الاستحقاق وعدم كفاية السيولة لتسديد الالتزامات حسب المتفق عليه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز