مساهمو "الاتحاد العقارية" يرفضون استخدام الاحتياطي القانوني لتخفيض الخسائر

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض مساهمو شركة "الاتحاد العقارية"، استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة والذي عقد الخميس الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم على سوق دبي المالي، إنه تم أيضاً رفض تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية بتاريخ 18 أبريل 2019 لشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، وتفوبض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.

فيما أقرت العمومية انتخاب أعضاء التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة للدورة القادمة، خليفة الحمادي، بن غ. فتحي، ضاحي المنصوري، كلار جورج، محمد الفردان، درويش الكتبي، وعبد الوهاب الحلبي.

ووافقت الجمعية العمومية أيضا على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

كما وافقت على تعيين شركة "مزارز" لتدقيق ميزانية عام 2020 وتحديد أتعابها بمبلغ 636 ألف درهم.

وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن عام 2019، وميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام الماضي، كما قامت بإبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته.

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