"الإمارات للمرطبات" توضح إجراءات معالجة خسائرها المتراكمة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة الإمارات للمرطبات، اليوم الخميس، عن إجراءتها لمعالجة الخسائر المتراكمة التي بلغت 16.35 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 54.52% من رأس المال.

وأضافت الشركة، في افصاح لسوق دبي المالي، أن مبادرات توفير التكاليف التي تم اتخاذها في الربع الأخير من العام الماضي من خلال تخفيض مكونات التكلفة الثابته، وإعادة هيكلة وترشيد تكلفة اسطول توزيع المبيعات، وإعادة هيكلة الموارد البشرية وإغلاق أحد منشآت التصنيع إدي إلى انخفاض كبير في صافي خسائر الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجعت الخسارة بنسبة 80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اقترح دمج الاحتياطي القانوني والإلزامي مع الخسائر المتراكمة بشرط الموافقة النهائية في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وأشارت الشركة إلى أن الخسائر تراكمت خلال العامين 2018، و2019 بمقدار 18.5 مليون درهم بسبب انخفاض حجم المبيعات وأيضا الانخفاض في سعر المبيع نتيجة المنافسة، كذلك تم زيادة التعرفة المرورية خلال الربع الرابع من العام 2018 لبلدية الشارقة على الشاحنات التي تنقل البضائع من مصانعنا في كل من مدينة حتا ومدينة دبا الفجيرة ونتيجة لذلك زادت تكلفة النقل.

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