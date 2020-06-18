"الجرافات البحرية" تبحث توزيع 62.5 مليون درهم أرباح للمساهمين

المصدر: أبوظبي – البيان

قالت شركة الجرافات البحرية الوطنية، اليوم الخميس، إنها استلمت طلبا من مساهمين يملكون ما يتجاوز 10% من رأس المال باستبدال بند عدم توزيع الأرباح ببند جديد.

وأضافت الشركة، في افصاح لسوق أبوظبي، أن البند الجديد يتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال بما يعادل 62.5 مليون درهم عن العام الماضي.

ونوهت الشركة بحصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بإضافة البند الجديد وبالتالي يكون بند عدم توزيع الأرباح المنشور في جدول الأعمال لاغيا.

وأغلق السهم في سوق أبوظبي اليوم مرتفعاً 0.32% عند 3.1 دراهم بعد التداول على 506.27 الف سهم بقيمة 1.56 مليون درهم من خلال 5 صفقات.

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