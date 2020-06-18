8 أسهم تستحوذ على 75% من سيولة الأسواق الإماراتية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة اليوم الخميس، إذ واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك، التي ضغطت بدورها على سوق العاصمة مع تعرضها لعمليات جني أرباح وعمليات بيع محدودة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.36% إلى 2078.38 نقطة بدعم رئيسي من صعود أسهم البنوك رغم هبوط العقار والاستثمار والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.71% إلى 4345.28 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 671 مليون درهم موزعة بواقع 372.9 مليون في دبي و298 مليون في أبوظبي، وجري التداول على 310.1 مليون سهم منها 98.69 مليون أبوظبي دبي و211.4 مليون في دبي، من خلال 6864 صفقة.

واستحوذت 8 أسهم على نحو 75% من السيولة بواقع 497.6 مليون درهم يتصدرها "اتصالات" 105.8 مليوناً و"أبوظبي الأول" 90.08 مليوناً و"الدار" 62.7 مليوناً و"أبوظبي التجاري" 61.2 مليوناً و"الإمارات دبي الوطني" 49.25 مليوناً و"إعمار العقارية" 45.49 مليوناً و"أمانات" 45.29 مليوناً و"دبي الإسلامي" 37.6 مليوناً.

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