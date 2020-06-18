إيقاف التداول على أسهم موانئ دبي العالمية في "ناسداك دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن إيقاف التداول بالأسهم العادية لشركة موانئ دبي العالمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي اليوم الخميس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.

وذكرت السلطة، أن الإيقاف يأتي في إطار استكمال صفقة استحواذ شركة "الموانئ والمناطق الحرة العالمية" على نسبة الـ 19.55% من أسهم "موانئ دبي العالمية" المتداولة في بورصة ناسداك دبي حالياً.

وكانت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة المالكة لموانئ دبي العالمية، عرضت في فبراير الماضي الاستحواذ على نسبة الـ19.55% من أسهم "موانئ دبي العالمية"، الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة.

وستمكّن هذه الخطوة موانئ دبي العالمية من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تهدف إلى التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى مزود رائد لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة عالمياً.

وبعد قبول العرض المقدم، ستكون موانئ دبي العالمية مملوكة بنسبة 100% لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي بدورها مملوكة بالكامل لمجموعة دبي العالمية.

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