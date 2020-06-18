«فيزا» تطلق مبادرة لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «فيزا» العالمية، مبادرتها الجديدة بعنوان «خياركم مؤثر»، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال في دولة الإمارات، وتشجيع المستهلكين على دعم الشركات الصغيرة.

وإلى جانب مركز الموارد الجديد المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، نشرت Visa «مؤشر رصد تداعيات كوفيد 19 لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، الذي يسلط الضوء على تأثيرات انتشار فيروس «كورونا» المستجد في القطاع التجاري والمستهلكين والتجار الصغار في دولة الإمارات.

وتنطلق مبادرة «خياركم مؤثر»، خلال هذا الأسبوع، وهي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة، عبر مركز «فيزا» للشركات الصغيرة Visa Small Business Hub، وهي منصة تقدم للتجار مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات، حول سبل تأسيس الشركات الصغيرة وإدارتها، ودفع عجلة نموها.

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