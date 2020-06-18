أصول بنوك الإمارات والسعودية الأعلى نمواً

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حققت البنوك الإماراتية والسعودية المدرجة في أسواق المال أعلى معدل زيادة بنسبة 2.9 % و3.5 % على التوالي وذلك في الربع الأول من العام الجاري، بحسب دراسة اقتصادية حديثة.

وأظهرت الدراسة، الصادرة أمس عن بحوث كامكو الكويتية، أن البنوك السعودية سجلت أعلى زيادة متتالية في صافي القروض خلال الربع الأول بنمو 4.6 %، في حين أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً بنسبة 0.8 %، وسجلت السعودية أعلى معدل نمو بالنسبة لودائع العملاء بنسبة 3.5 % تبعها الإمارات بنسبة 3.2 %.

وذكرت الدراسة أن إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وصلت إلى 18.2 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 18.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2019، بتراجع 0.5 %، مشيرة إلى أن البنوك الإماراتية وحدها التي سجلت نمواً هامشياً بنسبة 0.8 % في إيراداتها.

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