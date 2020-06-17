"الشارقة الإسلامي" يصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: وام

أصدر مصرف الشارقة الاسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار "1.83 مليار درهم" بأجل مدته خمس سنوات بمعدل ربح 2.85% سنويا و المصنفة عند " A-" من قبل ستاندرد آند بورز وذلك بعد عام حافل من الإنجازات التي حققها المصرف على صعيد التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية سواء فيما يخص تمويلات الأفراد أو الشركات.

يعد هذا الإصدار إنجازا هاما لمصرف الشارقة الاسلامي خاصة أن الصكوك الجديدة حظيت بطلب قوي من قبل المستثمرين المحليين والعالميين الأمر الذي يعكس مكانة المصرف وسمعته القوية كمصدر ائتمان على الجودة في سوق المال و الثقة التي يحظى بها في الأسواق المالية.

فقد تلقى المصرف طلبات اكتتاب بأكثر من 3.6 مليار دولار في الصفقة التي تم إغلاقها يوم أمس 16 يونيو الجاري وهو ما يزيد بمقدار 7.2 ضعف حجم الإصدار.

وسيتم استخدام السيولة المتحصلة من عملية الإصدار لتعزيز سيولة المصرف و نمو أعماله و يعتبر هذا الإصدار الثامن لمصرف الشارقة الإسلامي خلال مسيرته المميزة في إصدار الصكوك و التي إنطلقت في عام 2006 ما يؤكد متانته رغم أي ظروف استثنائية تحدث على ساحة الاقتصاد العالمي.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن نجاح الإصدار دليل على ثقة المستثمرين في الأسس المتينة للمصرف و إيمانهم بالمسيرة الناجحة و النهج الاقتصادي المتميز لإمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف أن إطلاق الصكوك يأتي متوافقا مع خطط و استراتيجية المصرف في المرحلة المقبلة الرامية إلى زيادة معدلات السيولة بهدف تعزيز النمو المستقبلي .. مشيرا إلى أن قوة المركز المالي للمصرف و ثقة المتعاملين فيه اتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

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