أسواق المال الإماراتية ترفع مكاسبها إلى 11 مليار درهم في جلستين

المصدر: وام

واصلت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها الإيجابية للجلسة الثانية على التوالي بقيادة البنوك والاتصالات مما عزز من مكاسب مؤشراتها العامة ورفد القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأرباح قدرها 11 مليار درهم في ختام التداولات.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعا بنسبة 1.1% بالغا مستوى 4376 نقطة فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2071 نقطة بنمو نسبتها 0.04% مقارنة مع اليوم السابق.

وتواصلت شهية التداول عند مستويات جيدة حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 408 ملايين درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 303 ملايين سهم نفذت من خلال 5881 صفقة.

وعزز سهم بنك أبوظبي الأول من مكاسبه صاعدا الى 11.60 درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم بنك أبوظبي التجاري الى 5.23 درهم، وشهد سهم اتصالات نشاطا كبيرا بالغا مستوى 16.78 درهم في حين ارتفع سهم الدار الى 1.77 درهم وفي سوق دبي المالي حافظ سهم بنك الإمارات دبي الوطني على نشاطه بالغا مستوى 8.93 درهم، كما صعد سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.89 درهم بالإضافة الى سهم تبريد 1.98 درهم وطيران العربية 1.14 درهم.

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