بنوك إماراتية ترتب قرضاً بمليار دولار لمصر

المصدر: (دبي ـ رويترز)

قالت 3 مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار، وإنها خاطبت بنوكاً بالإمارات لترتيب التمويل.

وحصلت مصر على 2.77 مليار دولار تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي في مايو، وتوصلت هذا الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة عام، كما باعت سندات بـ5 مليارات دولار في مايو.

وقالت المصادر إن بنوك الإمارات دبي الوطني و«أبوظبي الأول» يساعدان في ترتيب القرض، وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى وقال مصدران إن مدة القرض سنة واحدة.

وانخفض احتياطي مصر من العملات الأجنبية 5.4 مليارات دولار في مارس و3.07 مليارات دولار في أبريل ومليار دولار في مايو، مع تقليص أزمة (كوفيد 19) بعضا من مصادر العملة الصعبة الرئيسية.

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