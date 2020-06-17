تعريف المستثمرين العالميين بمؤشر حوكمة الشركات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

نظم سوق دبي المالي وبنك «اتش اس بي سي» حلقة نقاشية عن بُعد للمستثمرين العالميين حول «مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية اس & بي/‏‏ حوكمة - S&P/‏‏Hawkamah UAE ESG Index.

وقد أتاحت الحلقة النقاشية الفرصة لمجموعة متنوعة من المستثمرين للتعرف على أبرز مزايا ومقومات المؤشر الجديد، الذي أطلقه السوق مؤخراً، ودوره في تعزيز تنافسية أسواق المال في الإمارات.

ويعكس إطلاق المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية الدور القيادي لسوق دبي المالي في مجال نشر أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتشجيع الشركات المدرجة على التوسع في تطبيقها في ضوء قيام أعداد متزايدة من المؤسسات الاستثمارية العالمية بتضمين مدى التزام الشركات المدرجة تطبيق تلك الممارسات ضمن عوامل اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

وقد قامت مجموعة من الخبراء بالرد على استفسارات المستثمرين العالميين خلال الحلقة النقاشية. وضمت قائمة الخبراء كلاً من أشيم باون، الرئيس المشارك لبحوث الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في اتش اس بي سي، خليفة رباع، نائب رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات في الشرق الأوسط حوكمة، وجاسبريت دوهرا، مدير أول في اس & بي داو جونز للمؤشرات. وقد وصل عدد المستثمرين المشاركين في الحلقة النقاشية إلى 143 مستثمراً من 19 دولة.

وألقى المتحدثون الضوء على أحدث التطورات والتوجهات ذات الصلة بالاستثمارات المرتبطة بتطبيقات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على المستويين الإقليمي والعالمي ودور المؤشر الجديد في تمكين المستثمرين من متابعة الشركات المستدامة الأكثر التزاماً بتطبيقها في أسواق المال بالإمارات.

ممارسات الاستدامة

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: ينفذ سوق دبي المالي منذ عام 2016 سلسلة من المبادرات لنشر أفضل ممارسات الاستدامة في أوساط المتعاملين. ويسعدنا التعاون مع بنك اتش اس بي سي في تنظيم هذه الحلقة النقاشية حول مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية اس & بي/‏‏ حوكمة - S&P/‏‏Hawkamah UAE ESG Index، وهو أحدث مبادرات السوق بهدف جذب المزيد من الاستثمارات من مجموعة أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً من المستثمرين العالميين الذين يبدون اهتماماً متزايداً بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. استثمارات عالمية

وقال عبدالفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك أتش اس بي سي في دولة الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك: مع وجود استثمارات عالمية ضخمة تقدر قيمتها ببليونات الدولارات الأمريكية والتي تراعي معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، فإننا نرى أن هناك فرصاً هائلة أمام الشركات المدرجة في الإمارات للوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين من خلال دمج ممارسات الاستدامة في نماذج أعمالهم وأنشطتهم المالية.

مؤشر الحوكمة

يضم المؤشر الجديد 20 شركة مدرجة في أسواق المال بالإمارات، وقد تم إطلاقه من قبل السوق يوم 22 أبريل الماضي بالتعاون مع كل من اس & بي داو جونز، الشركة العالمية الرائدة في مجال مؤشرات أسواق المال، ومعهد حوكمة الشركات في الإمارات حوكمة، الشريك الاستراتيجي لسوق دبي المالي في مجال نشر أفضل ممارسات الحوكمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز