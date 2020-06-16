«الشارقة الإسلامي» يبيع صكوكاً بـ500 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن مصرف الشارقة الإسلامي باع أمس صكوكاً دولارية لأجل 5 سنوات حجمها 500 مليون دولار عند 2.85%.

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية أن البنك تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 3.4 مليارات دولار.

وضيق البنك الهامش بعد أن أعطى سعراً استرشادياً أولياً بين 285 و290 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق.

يأتي ذلك بعد أن باع بنك دبي الإسلامي صكوكاً بمليار دولار الأسبوع الماضي.

ورتب العملية بنوك ستاندرد تشارترد والمؤسسة العربية المصرفية وسيتي و«دبي الإسلامي» والإمارات دبي الوطني كابيتال و«أبوظبي الأول» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبيتك كابيتال وبنك المشرق.

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