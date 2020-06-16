4 إجراءات أمام "دريك آند سكل" لمعالجة الخسائر المتراكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" ، 4 إجراءات لمعالجة خسائرها المتراكمة بنهاية العام الماضي البالغة 5 مليارات درهم، تشكل 467.7% من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستضع خطة لإعادة الهيكلة وخطة العمل التي تتضمن التركيز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة وإعادة التركيز على الأنشطة الأساسية للفوز بمشاريع جديدة.

وأضافت أنها ستقوم باستكمال المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، إلى جانب متابعة القضايا القانونية ضد الإدارة السابقة.

وأوضحت "دريك آند سكل"، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي المخصصات على المشاريع قيد التنفيذ والعقود المدينة في المشاريع القديمة في السعودية وقطر وعمان والهند والإمارات، وتم الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي منذ عام 2016 على إمكانية استردادها، بالإضافة لشطب كامل قيمة الشهرة والاسم التجاري في 31 ديسمبر 2018.

وأضافت أن تكاليف تسليم المشاريع تجاوزت الميزانيات بكثير نتيجة لضعف الأداء، بحيث تم تسييل عديد من الضمانات، مما زاد من الخسائر المتراكمة.

كانت شركة "دريك آند سكل" أعلنت مؤخراً تراجع خسائرها الصافية إلى 87 مليون درهم بنهاية 2019.

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