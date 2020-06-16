بنك دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بمليار دولار في ناسداك دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في المنطقة، عن إدراج صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي من قبل بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، أن حدّ الاكتتاب على الصّكوك وصل 4.5 أضعاف تقريبا، بمعدل ربح 2.95 بالمائة سنوياً، حيث جذبت هذه الصّكوك ما يقارب 50٪ من المستثمرين من خارج منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الصّكوك لتعزيز التّدابير الّتي يتّخذها بنك دبي الإسلامي لدعم العملاء والشركات، في ظلّ بدء تعافي الاقتصاد في مرحلة مابعد كورونا .

يعدّ بنك دبي الإسلامي أحد الجهات الرّائدة لإصدار الصّكوك في دولة الإمارات من حيث القيمة، والتي بلغت ست مليارات دولار أمريكي من مجمل سبع عمليات إدراج بما فيها هذا الأخير.

وفي هذا السّياق، صرّح الدّكتور عدنان شّلوان، الرّئيس التّنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يفخر بنك دبي الإسلامي بهذا الاصدار الذي يمثل أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19، ويأتي إقبال المستثمرين الكبير على الصّكوك تأكيدا على ثقتهم في إستراتيجية البنك المستقبلية وأنشطته. وبالنظر إلى أن هذا الاصدار قد فتح أسواق رأس المال الإسلامي للمؤسسات المالية خلال عام 2020، كان من المناسب أن يتم ذلك من قبل أول بنك إسلامي في العالم".

وأضاف: "تماشياً مع السّياسة الفعّالة للقيادة الرّشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننّا عازمون على الاستمرار في دعم الأفراد والشركات داخل الدولة وخارجها بالتّزامن مع خروج العالم من الصّعوبات التي واجهته خلال الأشهر الأخيرة. ويعزّز إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي علاقاتنا الوثيقة بالمستثمرين الإقليميين والعالميين. وتستند استراتيجيتنا الشاملة وخططنا المحدثة إلى تبنّي أكبر قدر من الشّفافية والحوكمة بينما نمضي قدماً خلال هذا الوباء العالمي بتكوين روابط أعمق مع المستثمرين على الصعيدين الاقليمي والعالمي".

من جهته، أشار عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يؤكد هذا الإدراج الجديد من قبل بنك دبي الإسلامي على قدرة مؤسسات أسواق رأس المال الإماراتية على التّعاون بنجاح، والذي بدوره يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة. وستحافظ دبي على مكانتها البارزة بصفتها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

وتجدر الإشارة أنّ دبي تعدّ واحدة من أكبر مراكز إدراج الصّكوك في العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجميع عمليات إدراج الصّكوك حتى الآن 66.3 مليار دولار أمريكي.

من جانبه، علّق عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي: "ستستمر العلاقة العميقة والطّويلة الأمد بين ناسداك دبي وبنك دبي الإسلامي في تقديم فوائد مهمة للمستثمرين وتعزيز الرفاهية الاقتصادية داخل الإمارات وخارجها. إنّ هذا الإدراج يجسد حالة النّمو التي يشهدها سوق الصّكوك باعتباره وسيلة فعّالة لاستقطاب الاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي."

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي : "يُسعدنا دعم أنشطة بنك دبي الإسلامي باعتباره أحد البنوك الرّائدة في دولة الإمارات الّتي نجحت في إدارة العديد من مجالات التّمويل الإسلامي، فضلاً عن دوره في دعم الاقتصاد. إنّ خبرة بنك دبي الإسلامي وتجربته الواسعة وعلاقاته الوثيقة مع مجتمع الأعمال تجعل البنك شريكًا مهمًا لـناسداك دبي في ظل سعينا لزيادة التزامنا تجاه أسواق رأس المال المتوافقة مع الشّريعة الإسلامية".

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