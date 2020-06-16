«بنك الاستثمار» يكشف إجراءات معالجة الخسائر المتراكمة

المصدر: (أبوظبي – البيان)

كشف بنك الاستثمار عن إجراءات معالجة الخسائر المتراكمة البالغة 2.2 مليار درهم مع نهاية العام الماضي 2019، بما يعادل 70% من رأس المال.

وقال البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إنه سيقوم باستخدام ما سبق تخصيصه من الاحتياطي الخاص (الاختياري)، والذي بلغت قيمته 450.688 مليون درهم، وعلى استخدام ما تم تخصيصه من احتياطي قانوني والبالغة قيمته 450.688 مليون درهم من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة، مشيراً إلى أن استخدام الاحتياطي من شأنه تخفيض الخسائر المتراكمة إلى 41.3% من رأس المال المصدر.

وأرجع البنك سبب الخسائر المتراكمة إلى ضعف ممارسات الرقابة، وضعف إطار الحوكمة اللذين كانا سائدين في البنك سابقاً، بالإضافة إلى الأوضاع الصعبة في بعض القطاعات.

وأشار البنك إلى تحقيقه أرباحاً في نهاية العام الماضي، ولكن كان ذلك قبل عجز بالائتمان بقيمة 55 مليون درهم وقبل أخذ مخصصات لمواجهة الديون المتعثرة بقيمة 634 مليون درهم، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الخسائر المتراكمة.

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