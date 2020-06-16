مكاسب «اتصالات» تدعم أبوظبي في مواجهة جني الأرباح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مدفوعة بعمليات بيع وضغوط جني أرباح استهدفت غالبية الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار مع تراجع أسواق النفط والبورصات العالمية، وتماسك سوق أبوظبي نسبياً مدعوماً بمكاسب سهم «اتصالات».

وتراجع سوق دبي 1.92% إلى 2051 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والإستثمار والسلع والتأمين والنقل والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.2% إلى 4267.75 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 488.55 مليون درهم، منها 307.95 ملايين في دبي، و180.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 592 مليون سهم، موزعة بواقع 540.7 مليوناً في دبي، و51.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 8082 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.2% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.74% و«إعمار للتطوير» 1.37% و«إعمار مولز» 3.75% و«الإتحاد العقارية» 5% و«داماك» 2.57% فيما ارتفع «أرابتك» 0.16%.

وتراجع قطاع البنوك 0.92% مع نزول «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» 0.77% و1.12% على التوالي، وهبط قطاع الاستثمار 3.67% بفعل نزول «دبي للاستثمار» 4.16% و«سوق دبي المالي» 2.2% و«شعاع كابيتال» 3.84%، ونزل قطاع النقل 2.26% مع انخفاض «العربية للطيران» 3.47% و«أرامكس» 1.17% و«الخليج للملاحة» 3.85%.

وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط بتداولات 63.3 مليون درهم تلاه «ديار» بسيولة 46 مليون درهم، وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع 8.3% فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً 5%. اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار13.12 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 1.44% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 1.41% و«أبوظبي التجاري» 3.13% و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%، ونزل قطاع العقار 2.84% نتيجة هبوط «الدار» 2.92% و«رأس الخيمة العقارية» 1.7%. وتراجع قطاع الطاقة 0.05% مع نزول «طاقة» 2% فيما صعد «دانة غاز» 0.47% واستقر «أدنوك للتوزيع».

بينما ارتفع قطاع الاتصالات 1.59% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 6.62% مدفوعاً بصعود «العالمية القابضة» 8.06% رغم تراجع «إشراق» 2.9%.

تزعّم التداولات «اتصالات» بسيولة 44 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً 36 مليوناً، وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع 11.54% فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً 5%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 19.72 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

* تعقد شركة «أجيليتي» اجتماع الجمعية العمومية في 29 يونيو الجاري، لمناقشة توزيع أرباح نقدية بواقع 5 % من القيمة الاسمية لكل سهم، وتوزيع أسهم منحة بواقع 15 % من رأس المال، أي ما يعادل 15 سهماً لكل 100 سهم.

* يجتمع مجلس إدارة «داماك العقارية» في 18 يونيو الجاري، لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب له.

* تعقد شركة «أرابتك القابضة»، اجتماع الجمعية العمومية في 30 يونيو، إلكترونياً، لمناقشة ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، وتأكيد التعيين المنفذ من قبل مجلس الإدارة، لحمد سالم العامري، كعضو مجلس إدارة مستقل، خلفاً لخليفة عبد الله الرميثي.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 28.7 مليون درهم، موزعة بواقع 28.6 مليوناً في دبي، و160 ألفاً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار28.77 مليون درهم، منها 28.6 مليوناً في دبي و160 ألفاً في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز