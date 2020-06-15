مصرف الشارقة الإسلامي يعتزم طرح مؤشر للصكوك بالدولار

المصدر: أبوظبي - البيان

يعتزم مصرف الشارقة الإسلامي، طرح مؤشر للصكوك الإسلامية بالدولار الأمريكي وفقاً لمتطلبات السوق.

وقال المصرف، في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين، أن كلا من "بنك ابي بي سي"، "سيتي بنك" و"دبي الإسلامي"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و "أبوظبي الإول" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" و"بيت التمويل الكويتي" و"بنك المشرق" و"بنك ستاندرد تشارترد" بدور الجهة المنظمة المشتركة.

وأجري المصرف، المصنف عند "A3" من قبل موديز، و"A-" من قبل ستاندرد آند بورز، و"BBB+" من قبل فيتش، اليوم اتصال جماعي لجميع المستثمرين حول العالم.

وأغلق السهم منخفضاً 1.82% عند 1.08 درهم بعد التداول على 297.29 ألف سهم بقيمة 325.7 ألف درهم من خلال 8 صفقات.

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