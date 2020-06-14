إدراج قيمة الزيادة في سندات أبوظبي اعتبارا من 15 يونيو

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه سيبدأ اعتبارا من يوم غد الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري إدراج قيمة الزيادة التي طرأت على برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي لكل شريحة وبمقدار مليار دولار.

وجاء إعلان السوق بهذا الخصوص بموجب تعميم أصدره اليوم ونشر على الموقع الإلكتروني للسوق وذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قام خلال أبريل الماضي بإدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.

وتضمنت فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها .. سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 2.5% تستحق عام 2025 وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابته 3.125% تستحق في العام 2030 وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابته 3.875 % تستحق عام 2050 .

يذكر أن طرح السندات من قبل إمارة أبوظبي حقق نجاحا كبيرا حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار أي أكثر بنحو 6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار.

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