12 مليون درهم أرباح "رأس الخيمة العقارية" خلال الربع الأول

المصدر: وام

ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية إلى 12 مليون درهم في نهاية الربع الأول من 2020، وبنسبة 243 % عن أرباح الفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت البيانات - التي نشرتها الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية - أن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة زيادة بند الدخل الآخر إلى 10.4 مليون درهم خلال الربع الأول من 2020 مقارنة مع 948 ألف درهم خلال الربع ذاته من 2019، وتراجع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية بنسبة 6 % لتبلغ 10.4 مليون درهم قياسا بـ 11.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما شهدت تكاليف التمويل تراجعا إلى 2.9 مليون درهم مقارنة مع 4.9 مليون درهم خلال الربع المماثل من 2019 الأمر الذي ساهم في تحقيق زيادة في قيمة الأرباح.

وأعلنت الشركة أن محفظتها العقارية تتضمن العديد من المشاريع السكنية ومنها مشروع جيت واي ريزيدنس الذي يضم 144 شقة سكنية في جزيرة الراحة في ميناء العرب ومشروع جلفار ريزيدنس في جزية الريم في أبوظبي ويضم 266 شقة ومشروع فيلات ماربيا في جزيرة الحياة في ميناء العرب ويتكون من 205 فيلات ومنازل ريفية.

كما تضم محفظة الشركة مشروع باي ريزيدنس في جزيرة الحياة في ميناء العرب ويتكون من مبنين يضمان 155 شقة سكنية، ومن المتوقع أن يتم تسليم مشروعي جيت واي ريزيدنس وجلفار ريزيدنس السكنين خلال الربعين الثاني والثالث من 2020.

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