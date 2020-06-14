تعديل نسبة تملك الأجانب لأسهم بنك دبي التجاري إلى 40%

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سوق دبي المالي، عن الحدود القصوى الجديدة لتملك أسهم بنك دبي التجاري، بما يسمح للأجانب بتملك أسهم البنك بنسبة إجمالية لا تتجاوز 40%.

وذكر السوق في بيان له اليوم الأحد، أن نسبة تملك الأجانب الفردية يجب ألا تتجاوز 20%.

كان بنك دبي التجاري، أعلن الخميس الماضي، عن السماح باستثمار الأجانب في أسهمه، حيث قام البنك بوضع حد لملكية الأجانب بنسبة 40% بعد استيفاء جميع الإجراءات التنظيمية وذلك عقب موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 11 مارس 2020.

ولفت البنك في بيان، إلى أن قرار السماح بتملك الأجانب أسهما في البنك، سيسهم في تعزيز سيولة الأسهم، كما سيساعد على استيفاء الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب.

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