5 إجراءات أمام "أرابتك" لمعالجة الخسائر المتراكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت شركة "أرابتك القابضة"، 5 إجراءات لمعالجة خسائرها المتراكمة بنهاية العام الماضي والبالغة 671.3 مليون درهم، تشكل 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان اليوم الأحد، إن الإجراءات الخمسة تتضمن، التركيز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة، ومتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية من خلال آليات ملائمة لحل النزاعات التعاقدية بهدف ضمان المستحقات التعاقدية، والتركيز على قطاعات جديدة لتأمين الفوز بمشاريع جديدة.

وأضافت أن الاجراءات تتضمن أيضاً اتباع أسلوب انتقائي في المشاريع التي يتم تقديم مناقصات بشأنها بالتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، والمراجعة الكاملة وإعادة الهيكلة لنموذج العمليات الحالي، من حيث الحجم الصحيح للقوي العاملة وتقليل القوي العاملة ووظائف الدعم بالتوافق مع المتطلبات التشغيلية، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

وأوضحت الشركة أن هناك 5 أسباب دفعتها لتحقيق خسائر متراكمة، وفي مقدمتها محدودية السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات الأمر الذي أدي لحالات تأخير في تحصيل المبالغ المالية في العديد من المشاريع وبالتالي تكبد تكاليف إضافية بسبب تأخير المشاريع، بالإضافة إلى تباطؤ القطاعات العقارية ما أدي لمحدودية الفوز بمشاريع جديدة، إلى جانب التأخير في التسويات واسترداد المستحقات والمطالبات ما أدي إلى ضغط في التدفق النقدي ورصد مخصصات إضافية.

وأشارت إلى أن من بين الأسباب أيضاً، تكبد خسائر قدرها 107 ملايين درهم في شركة زميلة، وزيادة حجم المنازعات القانونية ما أدي إلى التأخير في تحصيل المبالغ المالية وتكبد تكاليف ورصد مخصصات إضافية.

وأعلنت "أرابتك" اليوم عن تسجيل خسائر 773.8 مليون درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح 256.3 مليون درهم خلال عام 2018.

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