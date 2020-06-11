بنك دبي التجاري يفتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، اليوم الخميس، عن السماح باستثمار الأجانب في أسهمه، حيث قام البنك بوضع حد لملكية الأجانب بنسبة 40% بعد استيفاء جميع الإجراءات التنظيمية وذلك عقب موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 11 مارس 2020.

وذكر البنك في بيان، أن قرار السماح بتملك الأجانب أسهما في البنك، سيسهم في تعزيز سيولة الأسهم، كما سيساعد على استيفاء الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتباراً من 14 يونيو الجاري، إذ تم إخطار سوق دبي المالي بتنفيذ القرار اعتباراً من ذلك التاريخ.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، إن الطلب الكبير والمتنامي على أسهم بنك دبي التجاري من قبل المستثمرين الأجانب، كان المحرك الرئيس لنا لفتح باب الاستثمار لتملك الأجانب على المستوى المعلن عنه اليوم، حيث ستسمح لنا هذه الخطوة بتوسيع قاعدة مستثمرينا وكذلك الحفاظ على تدفقات رأس المال في الدولة".

وأضاف أن "البنك لعب دوراً فعالاً في دعم الاقتصاد الإماراتي على مدى العقود الخمسة الماضية، ومع هذا الإعلان، فإننا واثقون من أننا سنواصل دعم رؤية وأهداف دولة الإمارات بأن تكون واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمار الأجنبي".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز