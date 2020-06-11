254 مستثمراً يشترون 101.7 مليون سهم في "الإمارات دبي الوطني"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، عن شراء 101.73 مليون سهم من أسهمه من قبل 254 مستثمراً بتاريخ 28 مايو 2020.

وقال البنك في بيان توضيحي لسوق دبي المالي، إنه تم شراء 10.12 ملايين سهم من قبل مستثمر واحد، والتى تعتبر بمثابة عملية الشراء الأضخم من نوعها في هذا التاريخ.

وكانت "البيان" قد نقلت عن مصادر مصرفية الثلاثاء الماضي، قيام بنك أوف أمريكا بشراء 100 مليون سهم في بنك "الإمارات دبي الوطني"، بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون درهم. وتعادل الحصة حوالي 1.5% من إجمالي أسهم البنك بسعر 9.3 دراهم.

وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في حجم الشراء تأتي تزامنا مع إدراجه في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، مضيفاً أن عدداً كبيراً من عمليات الشراء هذه قد تمت من قبل صناديق تتبع مؤشر الأسواق الناشئة.

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