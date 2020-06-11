العقار يدعم تماسك الأسهم بقيادة «إعمار»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

بقيت مؤشرات الأسهم المحلية عند مستوياتها السابقة، في ختام جلسة أمس، مع صعود أسهم 32 شركة، تصدرها بالأساس أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية»، وذلك رغم تعرض أسهم أخرى لعمليات جني أرباح عقب صعود قوي استمر 6 جلسات متتالية.

وارتفع سوق دبي 0.01% إلى 2125 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.02% إلى 4331.26 نقطة. واجتذبت الأسهم سيولة 435 مليون درهم، منها 292.15 مليوناً لـ«دبي»، و142.75 مليوناً لـ«أبوظبي»، بتداول 547 مليون سهم، بواقع 509.6 ملايين في «دبي»، و37.4 مليوناً في «أبوظبي»، عبر 6279 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع «العقار» 1.91% بدعم «إعمار» 2.82% و«إعمار للتطوير» 1.81% و«الاتحاد» 4% و«ديار» 2.88% و«أرابتك» 1.14%، وارتفع «الاستثمار» 1.6% بدفع «دبي للاستثمار» 1.53% و«دبي المالي» 1.12% و«شعاع كابيتال» 5.65%.

وزاد «النقل» 0.42% بصعود «أرامكس» 0.29% و«الخليج للملاحة» 8.41%، وانخفض «البنوك» 1.81% لتراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.13% و«دبي الإسلامي» 2.02%.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط بـ57 مليوناً، تلاه «الاتحاد العقارية» 40.5 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 28.7 مليوناً. وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع 10.37%، وكان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.63%.

وعمد العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بدبي، بصافي 9.1 ملايين، منها 390 ألفاً للعرب و840 ألفاً للخليجيين و7.8 ملايين للأجانب، ومال المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع «البنوك» 0.18% بدعم «أبوظبي الأول» 0.52%، وزاد «الطاقة» 0.46% لارتفاع «دانة غاز» 1.54%، وصعد «الاستثمار» 0.83% بدفع «العالمية القابضة» 1.02%. وانخفض «الاتصالات» 0.73% مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل «العقار» 0.44% لهبوط «الدار» 0.57%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط 48.6 مليوناً، تلاه «أبوظبي التجاري» 24 مليوناً، ثم «اتصالات» 22.84 مليوناً، ليغلق عند 16.28، وحقق «التجاري الدولي» أكبر ارتفاع 6.69%.

فيما كان «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر انخفاضاً 4.74%. واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 43.92 ملايين، منها 2.16 مليوناً للعرب و7.8 ملايين للخليجيين، و33.95 مليوناً للمواطنين، فيما مال الأجانب نحو التسييل.

وعمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 30 مليوناً، موزعة بواقع 12.6 مليوناً في سوق دبي، و17.5 مليوناً في سوق أبوظبي، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء وبنفس القيمة الاستثمارية، وبواقع 12.6 مليوناً في سوق دبي، و17.5 مليوناً في سوق أبوظبي.

إفصاحات

تكبدت شركة «عُمان والإمارات للاستثمار» خسائر بنحو 2.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 1.09 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

أوضحت «الرمز كوربوريشن» للاستثمار والتطوير أنه بناءً على طلب الشريك في الشركة محمد المرتضي الدندشي، فإن الصفقة المنفّذة أول من أمس على 59.46 مليون سهم هي عملية تحويل أسهم لأغراض التمويل لدى أحد البنوك في الدولة، وأنه لا يزال المالك الفعلي للأسهم، ويبلغ عددها 80.46 مليون سهم، مؤكداً عدم وجود أي نية للتّخارج من حصته في الشركة على المديين القصير أو المتوسط.

وصلت أرباح المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى 23.95 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 37.47 مليوناً في الفترة نفسها من 2019.

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