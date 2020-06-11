إقبال عالمي على صكوك بنك «دبي الإسلامي»

المصدر: (دبي - البيان)

قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العالميين على صكوك أصدرها بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، بأجل مدته 5 سنوات، بمعدل ربح 2.95 % سنوياً، يعادل 245 نقطة أساس، علاوةً على متوسط عائد عقود المبادلة لـ 5 سنوات، ونحن سعداء بذلك».

وأضاف شلوان: «نجح البنك في تعزيز جاذبيته، كمصدر ائتمان عالي الجودة في سوق رأس المال، مع تحقيق تغطية 4.5 أضعاف للاكتتاب. إذ تعكس الصفقة الثقة التي تضعها الأسواق العالمية في الأسس المتينة للبنك، إلى جانب ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي والإمارات. كما تؤكد تقدير المستثمرين للتدابير الاقتصادية التي تتخذها الدولة، بهدف الاستجابة للجائحة».

وتم تسعير الصفقة عقب الانتهاء من حملة ترويجية عالمية، شملت العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وجذبت الصكوك اهتمام أكثر من 170 من كبرى المؤسسات الاستثمارية، أكدت التزامها تجاه البنك.

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