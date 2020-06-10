"جي إف إتش" تدرج صكوكاً بـ 200 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ناسداك دبي، البورصة المالية العالمية في المنطقة، عن أن مجموعة "جي إف إتش" المالية أدرجت صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الإدراج الثاني يعد للمجموعة في ناسداك دبي بعد إدراجها الأول بقيمة 300 مليون دولار في فبراير الماضي.

وبلغ مجموع الصكوك المدرجة في دبي حتى الآن 64.5 مليار دولار، وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 44٪ فيما تعود نسبة 56٪ منها لجهات إصدار مختلفة من حول العالم.

وفي هذا السياق، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي: "بصفتها البورصة العالمية في المنطقة، توفر بورصة ناسداك دبي لمجموعة جي إف إتش المالية وجهات إصدار الصكوك الأخرى روابط ممتازة مع المستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى الحضور العالمي المميز".

وأضاف علي: "نتطلع قدماً إلى الترحيب بمزيد من عمليات الإدراج من قبل جهات إصدار عالمية لدعم متطلبات التمويل الخاصة بهم بالتزامن مع تطوير استراتيجياتهم التي تهدف لتحقيق الازدهار مع التقلبات الاقتصادية الحالية".

وصرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: "فيما نقوم بتدعيم أنشطتنا كمجموعة مالية إقليمية ودولية كبرى في أعقاب زيادة رأس المال التي تمت مؤخرا بنجاح، يسرنا أن نتوسع في علاقاتنا مع المستثمرين من خلال ناسداك دبي. وبالنظر إلى ما توفره البورصة من إمكانية الانتشار العالمي، وما تتميز به من معايير عالية في التنظيم، فإنها توفر دعما ثميناً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى المشاركة الإيجابية مع المشاركين في السوق والمحافظة على دعمهم من أجل نمو وتطور مجموعتنا".

يذكر أن إدراج مجموعة جي إف إتش المالية لهذه الصكوك في بورصة ناسداك دبي تم بتاريخ 9 يونيو 2020.

وذكرت المجموعة أنها ستستخدم عائدات الصكوك لدعم ميزانيتها العمومية وتنويع دخلها.

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