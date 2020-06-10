"تاتا" الهندية لإدارة الأصول تؤسس مكتبها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إفتتاح المكتب الإقليمي الخاص بشركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة في المركز المالي.

وتعد شركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة من شركات إدارة الأصول السبّاقة في الهند، وتتبع لمجموعة تاتا التي تتخذ من الهند مقراً رئيسياً لها، وتبلغ إيراداتها 113 مليار دولار (2018-2019).

وتعمل مجموعة تاتا، المؤسسة العالمية التي يناهز عمرها أكثر من 150 عاماً، في ست قارات بعدد موظفين يبلغ أكثر من 720 ألف موظف.

وبعد حصول شركة تاتا لإدارة الأصول على ترخيصها من سلطة دبي للخدمات المالية، انضمت الشركة رسمياً إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من شهر أبريل 2020، حيث سيساهم تأسيس المكتب الجديد في تعزيز التفاعل مع المتعاملين وتطوير الأعمال.

ويرتكز نجاح شركة تاتا على نهج العمل الذي تتبعه الشركة والقائم على القيم الهادفة إلى تأمين مستقبل مالي أفضل للمستثمرين، وتقديم جودة حياة أفضل لهم. ويعد هذا نهجاً جاذباً في ظل إلتزام دبي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتماشيه مع مساعي دبي الرامية لتصبح مركز الخدمات المالية الأكثر إستدامة في المنطقة.

وتعمل شركة تاتا لإدارة الأصول، التابعة لمجموعة تاتا، من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وخدمات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار البديلة وصناديق الاستثمار الخارجية. وتتمثل نقاط القوة الرئيسة لشركة تاتا لإدارة الأصول ليس في أنظمتها وعملياتها المميزة فحسب، بل في جودة رأس المال الفكري الخاص بها. كما وتتميز الشركة بوجود إطار عمل معزّز لإدارة المخاطر مع ضوابط وأرصدة مدمجة. وتقوم الشركة بإدارة الأموال عبر نموذج إستمرارية المخاطر المتكامل.

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحّب بشركة تاتا لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمثل تأسيس مكتبها وعلامتها التجارية العريقة في المركز المالي إضافة قيمة مميزة. وستستفيد الشركة من المنظومة المالية التي يوفرها والبنى التحتية المرنة، بالإضافة إلى سهولة التواصل مع الأسواق العالمية والنظام التنظيمي المتقدم".

من جانبه، قال براتيت بوبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة: "إن إفتتاح مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يرسّخ المكانة التي وصلت إليها دبي على مستوى المنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه والمزايا الفريدة التي تقدمها للشركات التي تفتتح مكاتبها بها. ويمثل إنشاء مكاتبنا هنا خطوة رئيسة نحو توسعة شبكة أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل. وتعدّ دولة الإمارات المكان الأنسب لنا نظراً للعلاقات التجارية التاريخية القوية التي تجمع بين دولتي الإمارات والهند، وتنوع المشهد الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، لذا نتطلع لتطوير فرص وشراكات إقتصادية جديدة لنقدم خدماتنا وقدراتنا الاستثمارية الهندية".

بدوره، قال هرمز بولسارا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة: "إن إفتتاح مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يمثل تطوراً هاماً لشركة تاتا لإدارة الأصول، والتي تمتلك سجّلاً حافلاً من الإنجازات المحلية والدولية في مجال إدارة الاستثمار على مدار الـ 26 سنة الماضية. تعتبر مجموعة تاتا، التي أسهم منهجها التجاري في تعزيز وتنمية ثروات دولتنا وشركائها، علامة تجارية معروفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف بولسارا: "يقدّم مركز دبي المالي العالمي بمنظومته المتقدمة للخدمات المالية، منصة مثالية لإستعراض قدراتنا وتعزيز علاقاتنا التجارية الرئيسة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وسيرأس المكتب التمثيلي لشركة تاتا لإدارة الأصول المحدودة في مركز دبي المالي العالمي، روهان جوشي، الذي تم تعيينه ممثلاً رئيسياً للشركة في منطقة الشرق الأوسط. ويتمتع جوشي بخبرة تزيد عن عشر سنوات في تقديم الخدمات المالية مع مجموعة تاتا وخارجها، وعبر عدة مناطق جغرافية.

يعدّ مركز دبي المالي العالمي الأكثر تطوراً وتميزاً، ويتمتع بأفضل منظومة مالية على مستوى المنطقة. ونجح المركز المالي منذ تأسيسه بجذب كبرى المؤسسات المالية الرائدة في العالم.

ويتماشى إنشاء مكتب شركة تاتا لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي مع أهداف المركز الرامية لدعم الرؤية الاقتصادية لدبي من خلال جذب أفضل الشركات العالمية للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاع الخدمات المالية.

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