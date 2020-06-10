"دريك آند سكل" تناقش تطورات إعادة الهيكلة في 25 يونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، إن جمعيتها العمومية ستناقش آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة، خلال اجتماعها المقرر في 25 يونيو الجاري .

وأضافت الشركة في إفصاح لها على سوق دبي المالي اليوم الأربعاء، أن العمومية ستناقش أيضاً آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها مع الإدارة التنفيذية السابقة

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع سيتم مناقشة منح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة للتفاوض وتعيين مستشاري تمويل وتحصيل، استقصائيين ومتخصصي أعمال التنشيط ومكاتب محاماة وشركات تحصيل ديون وغيرهم من ذوي الخبرة.

وأوضحت "دريك آند سكل"، أن الجمعية العمومية ستنظر كذلك في التفاوض والدخول في جميع أنواع الاتفاقيات، بالإضافة لتأمين السيولة وتحصيل ديون الشركة وشركاتها التابعة داخل وخارج الإمارات ومنح مكافآت لموظفي الشركة الذين سيساهمون في تحصيل الديون.

وكانت الشركة أعلنت أمس، نتائجها المالية 2019، رابحةً 262 مليون درهم، مقابل 5.092 مليارات خسائر للفترة المقابلة نفسها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز