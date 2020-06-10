الأسهم تقاوم البيع وتحتفظ بحواجز دعم مهمة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بضغط عمليات جني أرباح استهدفت غالبية الأسهم والقطاعات بعد مكاسب قوية استمرت 6 جلسات متتالية، وحافظت المؤشرات على مستويات مهمة مع استقرار سوقي دبي وأبوظبي فوق 2100 و4300 نقطة على التوالي.وانخفض سوق دبي 1.82% إلى 2124.63 نقطة، وتراجع سوق أبوظبي 0.84% عند 4332.28 نقطة.

واقتربت السيولة من نصف مليار مع استمرار النشاط على «إعمار» و«الاتحاد»، لتبلغ قيم التداولات 489.16 مليون درهم، منها 365.86 مليوناً لـ«دبي» و123.3 مليوناً لـ«أبوظبي»، وتداول 537.4 مليون سهم، بواقع 491.4 مليوناً بـ«دبي»، و46 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 6922 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «العقار» 3.5% بضغط «إعمار العقارية» 4.06%، و«إعمار للتطوير» 3.91%، و«إعمار مولز» 1.42% و«الاتحاد» 3.2% و«داماك» 3.24% و«ديار» 4.15% و«أرابتك» 3.32%، وتراجع «البنوك» 1.32% لانخفاض «دبي الإسلامي» 2.22% و«الإمارات دبي الوطني» 0.53%.وانخفض «الاستثمار» 1.24% لتراجع «دبي للاستثمار» 0.76% و«دبي المالي» 2.68% و«شعاع كابيتال» 2.41%، وتراجع «النقل» 0.5% لهبوط «أرامكس» 0.86% و«الخليج للملاحة» 1.22%.

وتصدّر «إعمار» النشاط بـ81.85 مليوناً، تلاه «الاتحاد» 35.3 مليوناً، ثم «الرمز» 34.8 مليوناً. وحقّق «دي إكس بي» أكبر ارتفاع 2.85%، وسجّل «ديار» أكبر انخفاض 4.15%.

وعمد الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 47.5 مليوناً، بواقع 1.84 مليوناً للخليجيين، و24.8 مليوناً للأجانب و20.86 مليوناً للمواطنين، ومال العرب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض «البنوك» 0.95% بضغط «أبوظبي الأول» 0.85% و«أبوظبي التجاري» 0.59% و«أبوظبي الإسلامي» 2.09%، وهبط «العقار» 2.2% لنزول «الدار» 2.23% و«رأس الخيمة العقارية» 1.69%. وتراجع «الاتصالات» 1.32% لانخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط «الطاقة» 1.48% بضغط «دانة غاز» 3.42% و«أدنوك للتوزيع» 0.67%، وارتفع «الاستثمار» 3.8% بدفع «العالمية القابضة» 4.61%.

وسيطر «أبوظبي الإسلامي» على النشاط بـ27.4 مليوناً، تلاه «اتصالات» 22.4 مليوناً، ثم «الدار» 20 مليوناً، وحقّق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع 4.61% فيما كان «رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً 4.84%.

واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي 13.4 مليوناً، منها 940 ألفاً للعرب و4.9 ملايين للخليجيين، و7.6 ملايين للمواطنين، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل.

تباين

وتباين أداء المؤسسات، فاشترت في «دبي» باستثمار 34 مليوناً، وسيّلت في «أبوظبي» بصافي 9.2 ملايين، واتجه الأفراد نحو التسييل في «دبي» ونحو الشراء في «أبوظبي».

إفصاحات

* قرر مجلس إدارة «بنك الاستثمار» دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في التاريخ، الذي سيتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

* أكدت «الاتحاد العقارية» إفصاحها عن كل المعلومات الجوهرية المتوافرة لديها، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى أن حركة سعر السهم وحجم تداوله أخيراً، منوط بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين.

* أعلن المصرف الخليجي التجاري حصوله على موافقة «المركزي البحريني» لشراء أسهم الخزينة بنسبة لا تزيد على 10% لمدة 90 يوماً ابتداء من أول من أمس.

* وافق مجلس إدارة «دريك آند سكل» على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد، وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية.

* قرّر مجلس إدارة «أجيليتي» تعديل توصيته السابقة بالتوزيعات، لتصبح 5% نقداً، و15% أسهم منحة.

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