«سراج للتمويل» تشتري «تكافل الهلال»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلن مصرف الهلال، المملوك بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إتمام عملية بيع شركة الهلال للتكافل وهي شركة فرعية تتولى تقديم خدمات التأمين الإسلامي، لصالح شركة سراج القابضة.

وقال أبوظبي التجاري، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية مصرف الهلال الرامية إلى التركيز بشكل رئيسي على تقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية.

وفي إطار عملية الاندماج بين كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، استحوذ الكيان المُدمج على مصرف الهلال في مايو 2019، ليتمّ بعدها اكتمال عملية الاندماج الكامل في أوائل أبريل 2020.

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