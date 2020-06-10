بنك أوف أمريكا يستثمر 900 مليون درهم في أسهم «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

أكدت مصادر مصرفية شراء بنك أوف أمريكا 100 مليون سهم في بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 900 مليون درهم.

وتعادل الحصة نحو 1.5% من إجمالي أسهم البنك المدرج في سوق دبي المالي، فيما بلغ سعر السهم بتداولات أمس 9.3 دراهم. وأضافت المصادر لـ«البيان»، أن العملية تعكس رغبة المزيد من المستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع المصرفي الإماراتي، مشيرة إلى أنه وبحسب سياسة السوق فمن غير المطلوب الإفصاح عن عملية الاستثمار لأن عملية الاستثمار المذكورة تمثل أقل من 5% من إجمالي أسهم البنك الذي بلغت أصوله 683 مليار درهم بنهاية 2019.

وأوضحت أن بنك أوف أمريكا قام بعملية الاستثمار لصالح طرف ثالث، مضيفةً أن العملية قد تكون نتيجة رغبة المستثمر في أخذ موقف استراتيجي في محفظته الاستثمارية والاستفادة من النتائج المالية القوية التي حققها البنك واستثماراته الكبيرة في عملية تعزيز التحول الرقمي والصيرفة الرقمية.

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