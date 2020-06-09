تعليق شراء غير الإماراتيين لأسهم "العربي المتحد" و"التجاري الدولي"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، من البنوك الوطنية التي تزيد فيها نسب تملك غير المواطنين عن 40% من رأس المال إلى توفيق أوضاعها.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تعميم له اليوم، انه اتخذ الإجراءات الفنية بالنسبة للتداول على سهمي البنك العربي المتحد والبنك التجاري الدولي، نظراً لزيادة نسبة تملك غير المواطنين في أسهم البنكين عن الحد المقرر.

وأوضح السوق أن نظام التداول لن يسمح لغير مواطني الدولة شراء أسهم البنكين وذلك لحين بلوغ نسبة التملك التي يسمح بها مصرف الإمارات المركزي وهي 60% للمواطنين و40% لغير المواطنين.

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